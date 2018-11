The 32 American students chosen as Rhodes scholars for 2019 , as provided by the Office of the American Secretary of the Rhodes Trust:

Hadeel Abdallah, Lexington, Kentucky (University of Kentucky)

Rayan A.R. Alsemeiry, Mesa, Arizona (Yale University)

Vidal M. Arroyo, Rancho Santa Margarita, California (South Chapman University)

Alaleh Azhir, New York City (Johns Hopkins University)

James W. Brahm, Huntsville, Alabama (U.S. Air Force Academy)

Mikaela J. Brisack, Oxford, Mississippi (University of Mississippi)

Kristina M. Correa, Robstown, Texas (Stanford University)

Leah Crowder, Tucson, Arizona (University of Arizona)

Nicolette C. D'Angelo, Hewitt, New Jersey, (Princeton University)

Margaret H. Dods, Linwood, New Jersey (U.S. Naval Academy)

Brittany N. Ellis, Beaver Falls, Pennsylvania (Harvard University)

Rachel Elena Gallina, Lake Orion, Michigan (Boise State University)

John Hoffmeyer, Florence, South Carolina (Princeton University)

Jennifer Huang, Granger, Indiana (Indiana University)

Austin T. Hughes, San Antonio (University of Iowa)

Kushal T. Kadakia, Houston (Duke University)

Ariel Kantor, Chapel Hill, North Carolina (Duke University)

Katherine M. Kowal, Louisville, Colorado (Lewis and Clark College)

Anea B. Moore, Philadelphia (University of Pennsylvania)

Eren Orbey, Acton, Massachusetts (Yale University)

Jin Kyu Park, New York City (Harvard University)

Lia Petrose, Laurel, Maryland (University of Pittsburgh)

Katharine H. Reed, Arnold, Maryland (Princeton University)

Grant H. Rigney, Normandy, Tennessee (University of Tennessee)

Serene K. Singh, Colorado Springs, Colorado (University of Colorado)

Rhea C. Stark, Milwaukee (Brown University)

Riley S. Tillitt, Eden Prairie, Minnesota (Yale University)

Sarah Tress, New York City (Massachusetts Institute of Technology)

Madison L. Tung, Santa Monica, California (U.S. Air Force Academy)

Laila Ujayli, Dublin, Ohio (Ohio State University)

Claire R. Wang, North Salt Lake, Utah (Duke University)

Kristiana L. Yao, Naperville, Illinois (University of Miami)