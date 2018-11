Saturday's International Rugby Results

Bucharest, Romania

United States 31 (Bryce Campbell 2, Ruben de Haas, Ryan Matyas, Tim Maupin tries; Will Magie 3 conversions), Romania 5 (Ionel Melinte try). HT: 12-5

Padua, Italy

Australia 26 (Marika Koroibete 2, Tanielu Tupou, Will Genia tries; Matt To'omua 3 conversions), Italy 7 (Mattia Bellini try; Tommaso Allan conversion). HT: 14-0

Cardiff, Wales

Wales 74 (Liam Williams 2, Dan Biggar, Steff Evans, Tomos Williams, Tyler Morgan, Cory Hill, Aled Davies, Rhys Patchell tries; penalty try; Biggar 4 conversions, 2 penalties, Patchell 4 conversions), Tonga 24 (Leva Fifita, Sitiveni Mafi, Sione Vaillanu tries; Sonatane Takulua 3 conversions, penalty). HT: 22-17

Hartpury, England

Fiji 68 (Peceli Yato 3, Eroni Sau 3, Metuisela Talebula, Josua Tuisova, Semi Kunatani, Ben Volavola tries; Ben Volavola 8 conversions), Uruguay 7 (Santiago Arata try; Felipe Berchesi conversion). HT: 35-7

Tbilisi, Georgia

Georgia 27 (Vasil Lobzhanidze, Otar Giorgadze, Gela Aprasidze tries; Tedo Abzhandadze 3 conversions, 2 penalties), Samoa 19 (JJ Taulagi, Filo Paulo, Ah See Tuala tries; Tusi Pisi 2 conversions). HT: 10-19

London

England 35 (Danny Care, Mark Wilson, Joe Cokanasiga, Dylan Hartley tries; George Ford 3 conversions, 2 penalties, Elliot Daly penalty), Japan 15 (Ryoto Nakamura, Michael Leitch tries; Yu Tamura conversion, penalty). HT: 10-15