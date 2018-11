CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 506 3-4 Mar 515 1-4 May 522 1-4 Jul 530 3-4 Sep 541 1-4 Dec 555 3-4 Mar 567 1-2 May 574 3-4 Jul 571 3-4 Sep 579 Dec 590 3-4 Mar 599 1-2 May 601 Jul 590 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 364 3-4 Mar 375 3-4 May 383 1-2 Jul 390 Sep 392 Dec 398 Mar 407 1-4 May 412 3-4 Jul 417 Sep 411 1-2 Dec 413 Jul 428 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 298 1-4 Mar 297 1-2 May 296 Jul 292 1-4 Sep 283 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 268 Sep 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 892 1-4 Mar 905 3-4 May 918 3-4 Jul 930 1-2 Aug 934 3-4 Sep 934 1-4 Nov 937 1-4 Jan 947 1-2 Mar 955 May 963 1-4 Jul 973 1-4 Aug 973 3-4 Sep 966 1-4 Nov 968 3-4 Jan 968 3-4 Mar 968 3-4 May 968 3-4 Jul 991 3-4 Aug 991 3-4 Sep 991 3-4 Nov 983 1-4 Jul 983 1-4 Nov 983 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.37 Jan 27.57 Mar 27.86 May 28.17 Jul 28.46 Aug 28.62 Sep 28.76 Oct 28.87 Dec 29.06 Jan 29.34 Mar 29.64 May 29.96 Jul 30.23 Aug 30.28 Sep 30.37 Oct 30.44 Dec 30.77 Jul 30.77 Oct 30.77 Dec 30.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 310.90 Jan 313.00 Mar 315.20 May 317.80 Jul 320.60 Aug 321.90 Sep 322.70 Oct 322.50 Dec 323.90 Jan 325.00 Mar 326.00 May 327.00 Jul 328.60 Aug 327.20 Sep 326.00 Oct 324.30 Dec 325.40 Jul 328.30 Oct 328.30 Dec 335.30