CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 505 1-2 Mar 514 3-4 May 523 Jul 531 3-4 Sep 542 1-4 Dec 556 1-2 Mar 567 3-4 May 575 1-4 Jul 572 3-4 Sep 579 1-2 Dec 591 1-4 Mar 600 May 601 Jul 589 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 1-2 Mar 378 1-4 May 385 3-4 Jul 392 1-2 Sep 393 3-4 Dec 399 Mar 407 3-4 May 413 1-4 Jul 418 Sep 411 3-4 Dec 412 1-4 Jul 427 1-2 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 292 1-4 Mar 291 3-4 May 292 1-2 Jul 290 Sep 282 1-2 Dec 268 3-4 Mar 268 3-4 May 268 3-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 888 3-4 Mar 902 1-4 May 915 1-2 Jul 928 Aug 932 1-2 Sep 933 Nov 936 3-4 Jan 947 1-4 Mar 954 3-4 May 963 1-4 Jul 973 1-2 Aug 973 3-4 Sep 967 1-4 Nov 970 Jan 970 Mar 970 May 970 Jul 993 Aug 993 Sep 993 Nov 984 1-2 Jul 984 1-2 Nov 984 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.69 Jan 27.89 Mar 28.18 May 28.48 Jul 28.78 Aug 28.94 Sep 29.08 Oct 29.17 Dec 29.37 Jan 29.63 Mar 29.94 May 30.25 Jul 30.52 Aug 30.57 Sep 30.66 Oct 30.70 Dec 31.07 Jul 31.07 Oct 31.07 Dec 31.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.40 Jan 307.60 Mar 310.10 May 312.70 Jul 315.70 Aug 317.30 Sep 318.20 Oct 318.30 Dec 319.80 Jan 320.80 Mar 321.90 May 322.90 Jul 324.50 Aug 323.10 Sep 321.40 Oct 320.00 Dec 321.40 Jul 324.30 Oct 324.30 Dec 331.30