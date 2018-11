CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 507 3-4 Mar 517 3-4 May 526 1-2 Jul 535 1-4 Sep 547 1-4 Dec 562 1-2 Mar 574 1-4 May 581 1-2 Jul 577 3-4 Sep 585 Dec 596 1-2 Mar 605 1-2 May 605 1-2 Jul 594 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 1-2 Mar 377 3-4 May 385 3-4 Jul 393 1-4 Sep 394 3-4 Dec 399 3-4 Mar 408 3-4 May 414 1-4 Jul 418 3-4 Sep 412 3-4 Dec 412 Jul 427 1-2 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 284 1-2 Mar 285 1-2 May 287 1-2 Jul 286 3-4 Sep 281 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 May 269 3-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 867 1-4 Jan 878 1-4 Mar 891 3-4 May 905 Jul 918 Aug 923 Sep 924 3-4 Nov 930 Jan 940 3-4 Mar 948 1-4 May 956 3-4 Jul 966 1-4 Aug 966 1-4 Sep 961 1-2 Nov 966 3-4 Jul 992 1-2 Nov 983 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.55 Jan 27.73 Mar 28.02 May 28.32 Jul 28.62 Aug 28.78 Sep 28.92 Oct 29.03 Dec 29.22 Jan 29.49 Mar 29.79 May 30.08 Jul 30.37 Aug 30.43 Sep 30.53 Oct 30.58 Dec 30.90 Jul 30.90 Oct 30.90 Dec 30.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 303.90 Jan 305.80 Mar 308.50 May 311.60 Jul 314.80 Aug 316.30 Sep 317.10 Oct 317.20 Dec 318.70 Jan 319.70 Mar 320.80 May 321.70 Jul 323.20 Aug 321.80 Sep 320.20 Oct 318.30 Dec 320.10 Jul 323.00 Oct 323.00 Dec 330.00