CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 519 3-4 Mar 526 1-2 May 534 Jul 541 1-2 Sep 553 Dec 568 1-2 Mar 579 3-4 May 587 Jul 585 Sep 592 Dec 603 1-4 Mar 612 May 612 Jul 600 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 371 1-4 Mar 382 1-4 May 390 Jul 397 1-4 Sep 399 Dec 403 1-2 Mar 412 1-2 May 417 1-2 Jul 422 Sep 415 Dec 413 1-2 Jul 428 3-4 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 285 Mar 285 May 286 1-4 Jul 286 Sep 280 3-4 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 268 Sep 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 871 3-4 Jan 883 1-4 Mar 896 3-4 May 910 Jul 923 1-4 Aug 928 1-4 Sep 929 1-4 Nov 934 1-2 Jan 944 3-4 Mar 952 1-2 May 960 1-2 Jul 969 1-2 Aug 969 1-2 Sep 964 1-2 Nov 969 1-4 Jul 995 Nov 985 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.71 Jan 27.89 Mar 28.17 May 28.46 Jul 28.76 Aug 28.92 Sep 29.05 Oct 29.14 Dec 29.34 Jan 29.60 Mar 29.88 May 30.17 Jul 30.44 Aug 30.50 Sep 30.60 Oct 30.65 Dec 31.00 Jul 31.00 Oct 31.00 Dec 31.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.60 Jan 307.50 Mar 309.90 May 312.80 Jul 315.80 Aug 317.20 Sep 318.00 Oct 317.70 Dec 319.20 Jan 320.10 Mar 321.10 May 322.00 Jul 323.70 Aug 322.20 Sep 320.70 Oct 318.70 Dec 320.40 Jul 323.30 Oct 323.30 Dec 330.30