Saturday's International Rugby Results

Florence, Italy

Italy 28 (Michele Campagnaro, Mattia Bellini, Dean Budd, Tommaso Allan tries; Allan conversion, 2 penalties), Georgia 17 (Tamaz Mchedlidze try; penalty try; Soso Matiashvili conversion, penalty). HT: 18-7

Edinburgh, Scotland

Scotland 54 (Tommy Seymour 3, Allan Dell, Fraser Brown, Sean Maitland, Jamie Ritchie, Adam Hastings tries; Greig Laidlaw 5 conversions, Finn Russell 2 conversions), Fiji 17 (Viliame Mata, Semi Radradra tries; Ben Volavola 2 conversions, penalty). HT: 21-17

London

New Zealand 16 (Damian McKenzie try; Beauden Barrett conversion, 2 penalties, dropped goal), England 15 (Chris Ashton, Dylan Hartley tries; Owen Farrell conversion, dropped goal). HT: 10-15

Bordeaux, France

Tonga 49 (Sonatane Takulua 2, Siegfried Fisi'ihoi, Sione Vailanu, Alaska Taufa, Latiume Fosita, Vunga Lilo tries; Takulua 7 conversions), French Barbarians 38 (Thibault Daubagna, Romain Ntamack, Pierre-Louis Barassi, Martin Laveau, Yvan Reilhac, Clement Laporte tries; Louis Carbonel 2 conversions; Ntamack conversion, Alexis Bales conversion). HT: 28-7

San Sebastian, Spain

United States 30 (Cam Dolan 2, Joe Taufete'e, Will Hooley, Hanco Germishuys tries; Hooley conversion, penalty), Samoa 29 (Logovii Mulipola, Ed Fidow, Melani Matavao, JJ Taulagi tries; Tusi Pisi 3 conversions, D'Angelo Leuila penalty). HT: 20-21

Dublin

Ireland 28 (Kieran Marmion, Bundee Aki, Luke McGrath tries; Jonathan Sexton 2 conversions, 3 penalties), Argentina 17 (Bautista Delguy try; Nicolas Sanchez 4 penalties). HT: 15-14

Paris

South Africa 29 (Sbu Nkosi, Mbongeni Mbonami tries; Handre Pollard 2 conversions, 5 penalties), France 26 (Guilhem Guirado, Mathieu Bastareaud tries; Baptiste Serin 2 conversions, 3 penalties, Camille Lopez dropped goal). HT: 9-16

Krasnodar, Russia

Russia 47 (Stanislav Selsky, Andrei Ostrrikov, Anton Sychev, Daniil Potikhanov, Vladimir Ostroushko, Vasily Artemyev, Gadzhiev Dorofeev tries; Iurii Kushnarev 6 conversions), Namibia 20 (TC Kisting, Darryl de la Harpe tries; PW Steenkamp 2 conversions, Cliven Loubser 2 penalties). HT:19-6