CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 502 Mar 512 1-4 May 519 1-2 Jul 526 Sep 537 3-4 Dec 553 1-2 Mar 565 1-2 May 573 1-4 Jul 573 1-4 Sep 575 Dec 586 3-4 Mar 595 3-4 May 595 3-4 Jul 584 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 369 3-4 Mar 381 1-4 May 389 1-4 Jul 396 Sep 398 Dec 402 1-2 Mar 411 1-4 May 416 3-4 Jul 421 1-4 Sep 414 1-4 Dec 413 1-4 Jul 428 1-4 Dec 421 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 285 Mar 284 May 284 1-2 Jul 284 3-4 Sep 280 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 May 268 1-2 Jul 267 Sep 267 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 875 1-4 Jan 886 3-4 Mar 900 May 913 1-4 Jul 926 1-2 Aug 931 1-2 Sep 931 3-4 Nov 936 1-2 Jan 946 1-4 Mar 953 3-4 May 961 1-4 Jul 970 1-2 Aug 970 1-2 Sep 964 1-2 Nov 967 3-4 Jul 995 Nov 985 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.62 Jan 27.80 Mar 28.09 May 28.39 Jul 28.70 Aug 28.85 Sep 28.98 Oct 29.06 Dec 29.26 Jan 29.53 Mar 29.82 May 30.12 Jul 30.37 Aug 30.39 Sep 30.50 Oct 30.59 Dec 30.92 Jul 30.92 Oct 30.92 Dec 30.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.60 Jan 307.40 Mar 310.30 May 312.90 Jul 315.80 Aug 317.20 Sep 318.00 Oct 317.50 Dec 318.70 Jan 319.70 Mar 320.80 May 321.70 Jul 323.30 Aug 321.80 Sep 320.20 Oct 318.20 Dec 319.70 Jul 322.60 Oct 322.60 Dec 329.60