CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 507 3-4 Mar 519 3-4 May 530 1-4 Jul 539 3-4 Sep 551 3-4 Dec 567 1-4 Mar 578 3-4 May 585 1-4 Jul 582 Sep 588 3-4 Dec 600 1-4 Mar 609 1-4 May 609 1-4 Jul 598 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 1-2 Mar 385 1-4 May 393 1-4 Jul 399 1-4 Sep 401 Dec 405 1-4 Mar 413 3-4 May 419 Jul 424 Sep 417 1-2 Dec 416 3-4 Jul 431 3-4 Dec 422 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 286 3-4 Mar 283 May 282 1-2 Jul 283 Sep 279 1-4 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 268 Sep 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 867 1-2 Jan 879 Mar 892 May 905 1-4 Jul 918 1-4 Aug 923 1-4 Sep 925 Nov 931 1-4 Jan 941 Mar 948 3-4 May 956 1-2 Jul 965 3-4 Aug 965 3-4 Sep 959 1-2 Nov 962 1-2 Jul 989 3-4 Nov 980 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.02 Jan 28.22 Mar 28.51 May 28.81 Jul 29.10 Aug 29.25 Sep 29.38 Oct 29.47 Dec 29.64 Jan 29.91 Mar 30.20 May 30.48 Jul 30.73 Aug 30.76 Sep 30.87 Oct 30.94 Dec 31.29 Jul 31.29 Oct 31.29 Dec 31.34 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 306.10 Jan 308.00 Mar 310.70 May 313.40 Jul 316.00 Aug 317.20 Sep 317.90 Oct 317.10 Dec 317.90 Jan 318.90 Mar 320.10 May 320.80 Jul 322.50 Aug 320.90 Sep 319.70 Oct 317.70 Dec 319.30 Jul 322.20 Oct 322.20 Dec 329.20