Sri Lanka vs England 1st Test Scoreboard

GALLE, Sri Lanka (AP) — Scoreboard on Thursday on day three of the first test between Sri Lanka and England at Galle International Stadium:

England 1st Innings: 342 Sri Lanka 1st Innings: 203 England 2nd Innings (38-0 overnight)

Rory Burns run out 23

Keaton Jennings not out 146

Moeen Ali c Herath b Perera 3

Joe Root c Dickwella b Herath 3

Ben Stokes b Perera 62

Jos Buttler c Silva b Herath 35

Ben Foakes c Mendis b Dananjaya 37

Sam Curran not out 0

Extras: (4b, 7lb, 2nb) 13

TOTAL: (for 6 wickets declared) 322

Overs: 93

Fall of wickets: 1-60, 2-67, 3-74, 4-184, 5-258, 6-319.

Did not bat: Adil Rashid, Jack Leach, James Anderson.

Bowling: Dilruwan Perera 30-3-94-2, Suranga Lakmal 9-2-30-0 (2nb), Rangana Herath 23-1-59-2, Akila Dananjaya 18.5-2-87-1, Dhananjaya de Silva 12.1-2-41-0.

Sri Lanka 2nd Innings (Target 462)

Dimuth Karunaratne not out 7

Kaushal Silva not out 8

Extras: 0

TOTAL: (without loss) 15

Overs: 7

Still to bat: Dhananjaya de Silva, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Niroshan Dickwella, Dilruwan Perera, Rangana Herath, Akila Dananjaya and Suranga Lakmal.

Bowling: Sam Curran 1-1-0-0, James Anderson 1-0-4-0, Moeen Ali 2-0-7-0, Adil Rashid 2-0-2-0, Jack Leach 1-0-2-0.

Toss: England.

Umpires: Chris Gaffaney, New Zealand, and Marais Erasmus, South Africa.

Third umpire: Ravi Sundaram, India. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.