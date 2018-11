BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2399 Up 11 Dec 2390 2396 2349 2383 Up 4 Jan 2399 Up 11 Mar 2398 2410 2364 2399 Up 11 May 2403 2416 2377 2412 Up 18 Jul 2416 2428 2388 2423 Up 19 Sep 2429 2436 2395 2429 Up 19 Dec 2432 2439 2397 2431 Up 19 Mar 2415 2438 2394 2430 Up 18 May 2409 2429 2408 2426 Up 19 Jul 2403 2424 2402 2424 Up 22 Sep 2399 2429 2398 2428 Up 32