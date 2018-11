CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 512 Mar 527 1-4 May 538 1-4 Jul 546 1-4 Sep 556 1-2 Dec 570 1-4 Mar 580 3-4 May 586 3-4 Jul 584 1-2 Sep 591 1-4 Dec 602 3-4 Mar 611 1-2 May 611 1-2 Jul 600 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 1-4 Mar 385 1-4 May 393 Jul 398 3-4 Sep 399 Dec 404 1-4 Mar 412 3-4 May 418 1-4 Jul 423 Sep 417 Dec 417 1-2 Jul 432 1-4 Dec 422 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 293 3-4 Mar 284 1-2 May 284 Jul 285 Sep 280 1-4 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 May 268 1-2 Jul 267 Sep 267 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 872 Jan 884 1-4 Mar 896 1-2 May 909 3-4 Jul 922 Aug 926 1-2 Sep 928 1-4 Nov 934 1-4 Jan 943 3-4 Mar 951 May 958 3-4 Jul 968 1-4 Aug 968 1-4 Sep 962 Nov 966 Jul 993 1-4 Nov 983 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.90 Jan 28.11 Mar 28.39 May 28.69 Jul 28.98 Aug 29.12 Sep 29.26 Oct 29.34 Dec 29.53 Jan 29.80 Mar 30.08 May 30.37 Jul 30.63 Aug 30.65 Sep 30.74 Oct 30.82 Dec 31.14 Jul 31.14 Oct 31.14 Dec 31.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 311.40 Jan 312.80 Mar 314.00 May 315.30 Jul 317.40 Aug 318.60 Sep 319.10 Oct 318.30 Dec 319.10 Jan 320.20 Mar 321.40 May 322.20 Jul 323.90 Aug 322.20 Sep 321.00 Oct 319.10 Dec 320.60 Jul 323.50 Oct 323.50 Dec 330.50