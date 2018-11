Bangladesh-Zimbabwe Scoreboard

SYLHET, Bangladesh (AP) — Scoreboard after Zimbabwe's 151-run win Tuesday over Bangladesh on the fourth day of the first cricket test at Sylhet International Cricket Stadium:

Zimbabwe 1st Innings: 282 Bangladesh 1st Innings: 143 Zimbabwe 2nd Innings: 181 Bangladesh 2nd Innings (Overnight 26-0)

Liton Das lbw Raza 23

Imrul Kayes b Raza 43

Mominul Haque b Jarvis 9

Mahmudullah c Sub (Ervine) b Raza 16

Nazmul Hossain c Raza v Mavuta 13

Mushfiqur Rahim c W Masakadza b Mavuta 13

Ariful Haque c Chakabva b W Masakadza 38

Mehidy Hasan c Chakabva b Mavuta 7

Taijul Islam c Taylor b W Maskadza 0

Nazmul Islam lbw Mavuta 0

Abu Jayed not out 0

Extras: (5b, 2lb) 7

TOTAL: (all out) 169

Overs: 63.1.

Fall of wickets: 1-56, 2-67, 3-83, 4-102, 5-111, 6-132, 7-150, 8-151, 9-155, 10-169.

Bowling: Kyle Jarvis 14-5-29-1, Tendai Chatara 9-2-25-0, Sikandar Raza 17-1-41-3, Sean Williams 8-2-13-0, Brandon Mavuta 10-2-21-4, Wellington Masakadza 5.1-0-33-2.

Result: Zimbabwe won by 151 runs.

Toss: Zimbabwe.

Umpires: Rod Tucker, Australia, and Richard Kettleborough, England.

TV Umpire: Kumar Dharmasena, Sri Lanka; Match Referee: Ranjan Madugalle, Sri Lanka.