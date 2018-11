Saturday's International Rugby Results

Tokyo

New Zealand 69 (Ngani Laumape 3, George Bridge 2, Dane Coles, Richie Mo'unga, Te Toiroa Tahuriorangi, Waisake Naholo, Matt Proctor tries; Mo'unga 7 conversions, penalty, Jordie Barrett conversion), Japan 31 (Timothy Lafaele 2, Samuela Anise, Hendrick Tui, Jamie Henry tries; Yu Tamura 3 conversions). HT: 38-19

Cardiff, Wales

Wales 21 (George North, Jonathan Davies tries; Leigh Halfpenny conversion, 3 penalties), Scotland 10 (Stuart McInally try; Adam Hastings conversion, penalty). HT: 14-10

London

England 12 (Owen Farrell 3 penalties, Elliot Daly penalty), South Africa 11 (Sbu Nkosi try; Handre Pollard 2 penalties). HT: 6-8

Chicago

Ireland 54 (Jordan Larmour 3, Tadhg Beirne 2, Luke McGrath, Sean Cronin, Garry Ringrose tries; Joey Carbery 5 conversions, Ross Byrne 2 conversions), Italy 7 (Michele Campagnaro try; Carlo Canna conversion). HT: 14-7