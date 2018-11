TOKYO (AP) — New Zealand beat Japan 69-31 Saturday in a one-off rugby test at the Ajinomoto Stadium:

___

New Zealand 69 (Ngani Laumape 3, George Bridge 2, Dane Coles, Richie Mo'unga, Te Toiroa Tahuriorangi, Waisake Naholo, Matt Proctor tries; Richie Mo'unga 7 conversions, penalty; Jordie Barrett conversion), Japan 31 (Timothy Lafaele 2, Samuela Anise, Hendrick Tui, Jamie Henry tries; Yu Tamura 3 conversions). HT: 38-19.