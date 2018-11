CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 508 3-4 Mar 524 May 535 3-4 Jul 542 3-4 Sep 554 Dec 569 1-4 Mar 580 3-4 May 587 Jul 583 Sep 590 1-2 Dec 602 1-4 Mar 611 May 611 Jul 599 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 371 1-4 Mar 383 1-4 May 391 1-4 Jul 397 Sep 397 3-4 Dec 403 3-4 Mar 412 1-2 May 418 Jul 422 3-4 Sep 417 Dec 418 Jul 432 1-4 Dec 422 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 284 1-4 Mar 277 1-2 May 280 Jul 280 1-2 Sep 277 1-4 Dec 269 Mar 269 May 269 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 875 1-4 Jan 887 3-4 Mar 900 May 913 1-2 Jul 925 1-2 Aug 929 3-4 Sep 929 3-4 Nov 933 Jan 942 1-2 Mar 949 1-4 May 957 Jul 966 3-4 Aug 966 3-4 Sep 960 1-2 Nov 963 1-2 Jul 990 3-4 Nov 981 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.20 Jan 28.42 Mar 28.71 May 29.00 Jul 29.28 Aug 29.43 Sep 29.56 Oct 29.63 Dec 29.82 Jan 30.09 Mar 30.37 May 30.66 Jul 30.91 Aug 30.91 Sep 31.02 Oct 31.11 Dec 31.42 Jul 31.42 Oct 31.42 Dec 31.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 311.00 Jan 312.70 Mar 314.60 May 315.80 Jul 318.00 Aug 319.10 Sep 319.70 Oct 319.00 Dec 319.90 Jan 321.00 Mar 322.20 May 322.80 Jul 324.50 Aug 322.90 Sep 321.90 Oct 320.20 Dec 321.40 Jul 324.30 Oct 324.30 Dec 331.30