BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2301 Up 14 Dec 2263 2274 2228 2267 Up 3 Jan 2301 Up 14 Mar 2287 2304 2263 2301 Up 14 May 2299 2315 2276 2311 Up 13 Jul 2317 2326 2295 2324 Up 13 Sep 2330 2335 2303 2334 Up 13 Dec 2338 2342 2317 2341 Up 12 Mar 2335 2344 2318 2342 Up 11 May 2330 2343 2319 2341 Up 9 Jul 2332 2344 2321 2344 Up 8 Sep 2344 2348 2344 2348 Up 4