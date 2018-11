BC-GLF--Shriners Hospital Scores,0689

Shriners Hospital scores

20 players did not finish due to darkness

By The Associated Press

Thursday At TPC Summerlin Las Vegas Purse: $7 million Yardage: 7,255; Par: 71 (35-36) Partial First Round Peter Uihlein 30-33—63 Seth Reeves 33-31—64 Harold Varner III 34-31—65 Robert Streb 33-32—65 Jordan Spieth 33-33—66 Bryson DeChambeau 34-32—66 Si Woo Kim 35-31—66 Whee Kim 34-32—66 Sebastian Munoz 35-31—66 Sam Ryder 33-33—66 Abraham Ancer 33-33—66 Lucas Glover 34-33—67 Martin Laird 30-37—67 Kevin Tway 32-35—67 J.J. Spaun 36-31—67 Jose de Jesus Rodriguez 35-32—67 Scott Stallings 32-35—67 D.J. Trahan 33-35—68 Alex Prugh 34-34—68 Hudson Swafford 34-34—68 Danny Lee 35-33—68 Kevin Dougherty 36-32—68 Vaughn Taylor 34-34—68 Matt Jones 33-35—68 James Hahn 36-32—68 Webb Simpson 34-34—68 Rickie Fowler 36-32—68 Matt Kuchar 32-36—68 Jason Dufner 35-33—68 John Senden 36-33—69 Cameron Champ 35-34—69 Rod Pampling 33-36—69 Patrick Cantlay 35-34—69 Chris Stroud 35-34—69 Chesson Hadley 36-33—69 Scott Piercy 35-34—69 Scott Brown 35-34—69 Ollie Schniederjans 35-34—69 Beau Hossler 36-33—69 Roberto Diaz 36-33—69 Joaquin Niemann 34-35—69 Patrick Rodgers 35-34—69 Kevin Na 37-32—69 Tony Finau 35-34—69 Gary Woodland 36-33—69 Ryan Blaum 36-33—69 J.T. Poston 33-36—69 Chris Kirk 34-35—69 Josh Teater 35-35—70 Dominic Bozzelli 34-36—70 Brandon Hagy 34-36—70 Brandon Harkins 35-35—70 Curtis Luck 32-38—70 Davis Love III 34-36—70 Steve Marino 35-35—70 Anirban Lahiri 37-33—70 Roberto Castro 32-38—70 Cameron Davis 34-36—70 Kevin Streelman 35-35—70 Graeme McDowell 36-34—70 Scott Langley 38-32—70 Rory Sabbatini 37-33—70 Peter Malnati 35-35—70 Nick Watney 36-34—70 Richy Werenski 37-33—70 Michael Kim 34-36—70 Kelly Kraft 35-35—70 Harris English 36-35—71 Jason Kokrak 36-35—71 Satoshi Kodaira 33-38—71 Cody Gribble 39-32—71 Austin Cook 37-34—71 Jim Furyk 34-37—71 Ryan Palmer 34-37—71 Kyoung-Hoon Lee 36-35—71 Wes Roach 35-36—71 Kyle Jones 35-36—71 Jonas Blixt 37-34—71 Mackenzie Hughes 37-34—71 Kevin Stadler 37-34—71 Jhonattan Vegas 35-36—71 Joel Dahmen 37-34—71 Denny McCarthy 37-34—71 Alex Cejka 40-32—72 Wesley Bryan 34-38—72 Aaron Wise 35-37—72 Anders Albertson 36-36—72 Martin Trainer 36-36—72 Doug Ghim 38-34—72 Nick Taylor 37-35—72 Troy Merritt 38-34—72 Brice Garnett 35-37—72 Brendan Steele 34-38—72 Hunter Mahan 36-37—73 Shawn Stefani 35-38—73 Sangmoon Bae 35-38—73 Kenny Perry 37-36—73 Freddie Jacobson 36-37—73 Tyler Duncan 38-35—73 Grayson Murray 36-37—73 Ryan Moore 36-37—73 Trey Mullinax 36-38—74 Brian Gay 37-37—74 John Huh 39-35—74 Tom Hoge 37-37—74 Carlos Ortiz 38-37—75 Nick Hardy 35-40—75 Russell Henley 37-38—75 Seamus Power 36-39—75 Shintaro Ban 37-39—76 Brian Stuard 39-37—76 Preston Otte 45-40—85