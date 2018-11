CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 508 Mar 522 3-4 May 534 1-4 Jul 540 1-2 Sep 553 1-4 Dec 570 Mar 581 3-4 May 588 1-2 Jul 584 1-2 Sep 590 3-4 Dec 602 1-2 Mar 611 May 611 Jul 599 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 3-4 Mar 378 3-4 May 386 3-4 Jul 392 3-4 Sep 394 Dec 400 Mar 408 1-2 May 414 Jul 418 3-4 Sep 414 Dec 416 1-4 Jul 431 1-4 Dec 422 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 281 1-4 Mar 277 3-4 May 278 1-2 Jul 279 1-2 Sep 276 3-4 Dec 268 3-4 Mar 268 3-4 May 268 3-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 869 Jan 882 Mar 894 1-4 May 907 3-4 Jul 920 Aug 924 1-2 Sep 925 Nov 929 Jan 939 3-4 Mar 947 May 955 1-2 Jul 964 3-4 Aug 964 3-4 Sep 958 3-4 Nov 961 3-4 Jul 989 Nov 979 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.32 Jan 28.55 Mar 28.84 May 29.13 Jul 29.42 Aug 29.56 Sep 29.69 Oct 29.74 Dec 29.93 Jan 30.19 Mar 30.47 May 30.76 Jul 31.00 Aug 31.01 Sep 31.11 Oct 31.20 Dec 31.53 Jul 31.53 Oct 31.53 Dec 31.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 313.40 Jan 315.00 Mar 317.30 May 318.20 Jul 320.30 Aug 321.30 Sep 321.50 Oct 320.40 Dec 321.10 Jan 322.20 Mar 323.30 May 324.10 Jul 325.70 Aug 324.00 Sep 322.90 Oct 321.70 Dec 322.40 Jul 325.30 Oct 325.30 Dec 332.30