India vs West Indies 5th ODI Scoreboard

THIRUVANANTHAPURAM, India (AP) — Scoreboard on Thursday in the fifth one-day international between India and the West Indies at Greenfield International Stadium:

West Indies

Kieran Powell c Dhoni b Kumar 0

Rovman Powell c Dhawan b Ahmed 16

Shai Hope b Bumrah 0

Marlon Samuels c Kohli b Jadeja 24

Shimron Hetmyer lbw b Jadeja 9

Jason Holder c Jadhav b Ahmed 25

Fabian Allen c Jadhav b Bumrah 4

Keemo Paul c Rayudu b KYadav 5

Devendra Bishoo not out 8

Kemar Roach c Jadhav b Jadeja 5

Oshane Thomas lbw b Jadeja 0

Extras: (1lb, 7w) 8

TOTAL: (all out) 104

Overs: 31.5

Fall of wickets: 1-1, 2-2, 3-36, 4-53, 5-57, 6-66, 7-87, 8-94, 9-103, 10-104.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 4-1-11-1, Jasprit Bumrah 6-1-11-2, Khalil Ahmed 7-1-29-2, Ravindra Jadeja 9.5-1-34-4, Kuldeep Yadav 5-1-18-1.

India

Rohit Sharma not out 63

Shikhar Dhawan b Thomas 6

Virat Kohli not out 33

Extras: (1lb, 1nb, 1w) 3

TOTAL: (for 1 wicket) 105

Overs: 14.5

Did not bat: Ambati Rayudu, Mahendra Singh Dhoni, Kedar Jadhav, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Khaleel Ahmed, Jasprit Bumrah.

Fall of wickets: 1-6

Bowling: Kemar Roach 5-2-13-0, Oshane Thomas 4-0-33-1, Keemo Paul 2-0-22-0, Jason Holder 1-0-15-0, Devendra Bishoo 1.5-0-16-0, Fabian Allen 1-0-5-0.

Result: India wins by 9 wickets.

Series: India wins 3-1.

Toss: West Indies.

Umpires: Paul Wilson, Australia, and Anil Chaudhary, India.

TV umpire: Ian Gould, England. Match referee: Chris Broad, England.