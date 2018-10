Pakistan vs. New Zealand Scoreboard

ABU DHABI, United Arab Emirates (AP) — Scoreboard on Wednesday at the end of the first Twenty20 between Pakistan and New Zealand at Sheikh Zayed Stadium:

Pakistan

Babar Azam c Seifert b Milne 7

Sahibzada Farhan c Munro b Patel 1

Asif Ali c Phillips b de Grandhomme 24

Mohammad Hafeez c Southee b Milne 45

Sarfraz Ahmed c Anderson b Sodhi 34

Shoaib Malik run out 8

Faheem Ashraf not out 10

Imad Wasim not out 14

Extras: (2lb, 3w) 5

TOTAL: (for 6 wickets) 148

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-8, 2-10, 3-77, 4-93, 5-121, 6-123

Did not bat: Shadab Khan, Hasan Ali, Shaheen Afridi.

Bowling: Ajaz Patel 4-0-27-1, Tim Southee 4-0-30-0, Adam Milne 4-1-28-2 (1w), Colin de Grandhomme 3-0-24-1 (1w), Ish Sodhi 4-0-24-1 (1w), Colin Munro 1-0-13-0

New Zealand

Colin Munro c Asif Ali b Shadab Khan 58

Glenn Phillips b Hasan Ali 12

Kane Williamson c and b Wasim 11

Colin de Grandhomme run out 6

Ross Taylor not out 42

Corey Anderson c Malik b Hasan Ali 9

Tim Seifert b Hasan Ali 0

Tim Southee not out 5

Extras: (2lb, 1w) 3

TOTAL: (for 6 wickets) 146

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-50, 2-79, 3-84, 4-89, 5-123, 6-132

Did not bat: Adam Milne, Ish Sodhi, Ajaz Patel.

Bowling: Imad Wasim 4-0-26-1, Faheem Ashraf 2-0-15-0, Hasan Ali 4-0-35-3, Mohammad Hafeez 3-0-13-0, Shadab Khan 4-0-26-1, Shaheen Afridi 3-0-29-0 (1w)

Toss: Pakistan.

Result: Pakistan won by 2 runs.

Umpires: Shozab Raza, Pakistan, and Asif Yaqoob, Pakistan.

TV umpire: Rashid Riaz, Pakistan. Match referee: Javagal Srinath, India.