BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2253 Up 15 Dec 2220 2244 2190 2234 Up 19 Jan 2253 Up 15 Mar 2242 2261 2212 2253 Up 15 May 2248 2268 2222 2263 Up 18 Jul 2257 2280 2241 2275 Up 20 Sep 2259 2287 2250 2284 Up 20 Dec 2270 2294 2259 2293 Up 18 Mar 2272 2297 2272 2296 Up 17 May 2291 2298 2291 2297 Up 16 Jul 2299 2300 2299 2300 Up 14 Sep 2308 Up 12