The top 10 movies on the iTunes Store

iTunes Movies U.S. charts for week ending October 28, 2018:

iTunes Movies US Charts:

1. Incredibles 2

2. Ant-Man and the Wasp

3. Mamma Mia! Here We Go Again

4. Hotel Transylvania 3

5. BlacKkKlansman

6. Sicario: Day of the Soldado

7. John Carpenter's Halloween

8. Hocus Pocus

9. Ocean's 8

10.Skyscraper

iTunes Movies US Charts - Independent:

1. Unsane

2. Juliet, Naked

3. Galveston

4. Hotel Artemis

5. Leave No Trace

6. Eighth Grade

7. Donnie Darko (Anniversary Special Edition)

8. Three Identical Strangers

9. Hereditary

10.Summer of 84

__

(copyright) 2018 Apple Inc.