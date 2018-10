CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 499 3-4 Mar 517 1-2 May 530 Jul 536 1-2 Sep 548 3-4 Dec 564 1-4 Mar 575 3-4 May 582 1-2 Jul 581 1-4 Sep 588 1-2 Dec 599 1-4 Mar 608 May 608 Jul 596 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 364 3-4 Mar 377 1-4 May 385 1-4 Jul 391 Sep 393 1-4 Dec 399 1-4 Mar 408 1-4 May 414 Jul 418 3-4 Sep 413 Dec 415 3-4 Jul 430 3-4 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 279 3-4 Mar 276 1-4 May 278 Jul 279 3-4 Sep 277 Dec 269 Mar 269 May 269 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 833 1-2 Jan 847 Mar 860 1-2 May 874 1-4 Jul 886 1-2 Aug 891 1-2 Sep 893 3-4 Nov 900 1-2 Jan 911 1-4 Mar 919 May 927 Jul 936 1-2 Aug 936 3-4 Sep 930 1-2 Nov 933 3-4 Jul 961 Nov 951 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.00 Jan 28.22 Mar 28.48 May 28.77 Jul 29.05 Aug 29.20 Sep 29.33 Oct 29.40 Dec 29.60 Jan 29.86 Mar 30.15 May 30.42 Jul 30.67 Aug 30.68 Sep 30.78 Oct 30.84 Dec 31.20 Jul 31.20 Oct 31.20 Dec 31.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.10 Jan 307.10 Mar 307.90 May 307.80 Jul 309.30 Aug 310.30 Sep 310.80 Oct 310.20 Dec 310.90 Jan 312.20 Mar 313.50 May 313.90 Jul 315.70 Aug 316.20 Sep 316.50 Oct 315.60 Dec 314.90 Jul 317.80 Oct 317.80 Dec 324.80