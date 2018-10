CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 507 1-4 Mar 526 May 538 1-4 Jul 544 3-4 Sep 556 1-4 Dec 571 1-2 Mar 582 1-2 May 588 3-4 Jul 587 1-4 Sep 594 1-4 Dec 605 1-2 Mar 613 3-4 May 613 3-4 Jul 602 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 3-4 Mar 379 1-4 May 387 1-4 Jul 393 Sep 395 1-4 Dec 401 1-4 Mar 410 May 415 3-4 Jul 420 1-2 Sep 414 3-4 Dec 417 Jul 431 1-2 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 286 1-2 Mar 280 3-4 May 283 1-4 Jul 285 1-2 Sep 284 3-4 Dec 275 3-4 Mar 275 3-4 May 275 3-4 Jul 274 1-4 Sep 274 1-4 Jul 274 1-4 Sep 274 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 839 Jan 852 1-4 Mar 865 1-2 May 879 1-4 Jul 891 1-4 Aug 896 1-4 Sep 898 3-4 Nov 905 1-2 Jan 916 1-2 Mar 924 May 932 Jul 941 1-4 Aug 941 1-2 Sep 937 1-2 Nov 936 3-4 Jul 964 Nov 954 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 27.89 Jan 28.11 Mar 28.38 May 28.67 Jul 28.95 Aug 29.10 Sep 29.22 Oct 29.29 Dec 29.47 Jan 29.74 Mar 30.02 May 30.29 Jul 30.55 Aug 30.55 Sep 30.65 Oct 30.72 Dec 31.07 Jul 31.07 Oct 31.07 Dec 31.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 308.20 Jan 310.00 Mar 310.50 May 310.20 Jul 311.70 Aug 312.60 Sep 313.20 Oct 312.80 Dec 313.50 Jan 314.60 Mar 315.90 May 316.60 Jul 318.20 Aug 317.00 Sep 316.60 Oct 315.70 Dec 315.80 Jul 318.70 Oct 318.70 Dec 325.70