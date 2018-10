India vs. West Indies Scoreboard

MUMBAI, India (AP) — Scoreboard Monday at the end of fourth one-day international between India and West Indies at Brabourne Stadium:

India

Rohit Sharma c Hemraj b Nurse 162

Shikhar Dhawan c Kieran Powell b Paul 38

Virat Kohli c Hope b Roach 16

Ambati Rayudu run out 100

M.S. Dhoni c Hemraj b Roach 23

Kedar Jadhav not out 16

Ravindra Jadeja not out 7

Extras: (6b, 1lb, 1nb, 7w) 15

TOTAL: (for 5 wickets) 377

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-71, 2-101, 3-312, 4-344, 5-355.

Did not bat: Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Kuleep Yadav, Khaleel Ahmed.

Bowling: Kemar Roach 10-0-74-2, Jason Holder 9-0-62-0 (3w), Ashley Nurse 8-0-57-1 (2w), Keemo Paul 10-0-88-1 (2w 1nb), Rovman Powell 4-0-23-0, Fabian Allen 8-0-52-0, Marlon Samuels 1-0-14-0.

West Indies

Chandrapaul Hemraj c Rayudu b Kumar 14

Kieran Powell run out 4

Shai Hope run out 0

Marlon Samuels c Sharma b Ahmed 18

Shimron Hetmyer lbw b Ahmed 13

Rovman Powell b Ahmed 1

Jason Holder not out 54

Fabian Allen c Sharma b Kuldeep Yadav 10

Ashley Nurse c Sharma b Kuldeep Yadav 8

Keemo Paul st Dhoni b Jadeja 19

Kemar Roach b Kuldeep Yadav 6

Extras: (4lb, 2w) 6

TOTAL: (all out) 153

Overs: 36.2

Fall of wickets: 1-20, 2-20, 3-20, 4-45, 5-47, 6-56, 7-77, 8-101, 9-132, 10-153

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 5-1-30-1 (2w), Jasprit Bumrah 8-1-25-0, Khaleel Ahmed 5-0-13-3, Ravindra Jadeja 10-1-39-1, Kuldeep Yadav 8.2-0-42-3

Toss: India.

Result: India won by 224 runs

Series: India leads 2-1.

Umpires: Ian Gould, England, and Anil Chaudhary, India.

TV umpire: Paul Wilson, Australia. Match referee: Chris Broad, England.