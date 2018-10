CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 505 1-4 Mar 524 1-4 May 536 3-4 Jul 543 1-2 Sep 555 1-2 Dec 570 3-4 Mar 582 1-4 May 588 1-2 Jul 586 3-4 Sep 593 1-4 Dec 604 1-2 Mar 613 1-4 May 613 1-4 Jul 602 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 3-4 Mar 380 May 388 Jul 393 3-4 Sep 396 Dec 402 1-2 Mar 411 1-4 May 416 3-4 Jul 421 1-2 Sep 415 1-4 Dec 417 3-4 Jul 431 3-4 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 292 Mar 284 1-4 May 286 1-2 Jul 288 1-2 Sep 286 1-4 Dec 277 1-4 Mar 277 1-4 May 277 1-4 Jul 275 3-4 Sep 275 3-4 Jul 275 3-4 Sep 275 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 845 Jan 857 3-4 Mar 871 May 884 3-4 Jul 896 1-2 Aug 901 1-2 Sep 903 1-4 Nov 909 3-4 Jan 920 1-2 Mar 928 1-4 May 936 Jul 945 3-4 Aug 946 Sep 942 Nov 939 Jul 966 1-4 Nov 956 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.16 Jan 28.38 Mar 28.65 May 28.93 Jul 29.21 Aug 29.34 Sep 29.47 Oct 29.54 Dec 29.72 Jan 29.99 Mar 30.27 May 30.52 Jul 30.78 Aug 30.79 Sep 30.89 Oct 30.96 Dec 31.33 Jul 31.33 Oct 31.33 Dec 31.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 307.30 Jan 309.50 Mar 310.80 May 310.90 Jul 312.60 Aug 313.50 Sep 314.10 Oct 313.60 Dec 314.30 Jan 315.40 Mar 316.60 May 317.30 Jul 319.00 Aug 317.60 Sep 316.60 Oct 315.70 Dec 316.30 Jul 319.20 Oct 319.20 Dec 326.20