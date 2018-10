BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2262 Up 45 Dec 2215 2281 2207 2251 Up 42 Jan 2262 Up 45 Mar 2218 2284 2216 2262 Up 45 May 2229 2287 2222 2265 Up 40 Jul 2239 2293 2232 2271 Up 38 Sep 2248 2301 2240 2280 Up 38 Dec 2259 2313 2251 2291 Up 37 Mar 2265 2319 2257 2297 Up 38 May 2276 2320 2276 2299 Up 37 Jul 2289 2322 2289 2303 Up 34 Sep 2313 Up 33