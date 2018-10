CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 487 1-4 Mar 507 3-4 May 521 Jul 528 1-4 Sep 540 1-4 Dec 556 1-4 Mar 568 May 574 1-2 Jul 571 3-4 Sep 579 1-4 Dec 591 Mar 600 1-4 May 600 1-4 Jul 589 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 361 Mar 373 1-2 May 381 1-2 Jul 387 1-4 Sep 389 3-4 Dec 396 1-4 Mar 405 1-2 May 411 1-2 Jul 416 1-4 Sep 410 1-2 Dec 413 1-4 Jul 429 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 285 3-4 Mar 278 1-4 May 281 1-4 Jul 283 1-2 Sep 282 3-4 Dec 273 3-4 Mar 273 3-4 May 273 3-4 Jul 272 1-4 Sep 272 1-4 Jul 272 1-4 Sep 272 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 841 3-4 Jan 854 1-2 Mar 868 May 882 Jul 893 3-4 Aug 898 1-4 Sep 900 1-2 Nov 907 3-4 Jan 918 3-4 Mar 926 1-4 May 933 1-2 Jul 943 3-4 Aug 944 1-2 Sep 940 1-2 Nov 939 Jul 966 1-4 Nov 956 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 28.39 Jan 28.61 Mar 28.86 May 29.13 Jul 29.41 Aug 29.55 Sep 29.69 Oct 29.76 Dec 29.94 Jan 30.20 Mar 30.48 May 30.75 Jul 31.01 Aug 31.02 Sep 31.13 Oct 31.22 Dec 31.54 Jul 31.54 Oct 31.54 Dec 31.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 304.30 Jan 306.50 Mar 307.80 May 308.10 Jul 310.00 Aug 311.10 Sep 311.90 Oct 311.50 Dec 312.50 Jan 313.60 Mar 315.00 May 315.70 Jul 317.50 Aug 316.90 Sep 316.80 Oct 315.80 Dec 315.80 Jul 318.70 Oct 318.70 Dec 325.70