Saturday Lotto Arena Antwerp, Belgium Surface: Hard-Indoor Singles Semifinals

Gael Monfils (6), France, def. Diego Schwartzman (2), Argentina, 6-3, 6-4.

Kyle Edmund (1), Britain, def. Richard Gasquet (4), France, 6-3, 6-4.

Doubles Semifinals

Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin (2), France, def. Divij Sharan, India, and Artem Sitak (4), New Zealand, 7-5, 7-6 (3).