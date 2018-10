CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 514 3-4 Mar 534 1-4 May 547 Jul 552 3-4 Sep 562 1-2 Dec 576 3-4 Mar 587 1-2 May 594 Jul 590 1-4 Sep 598 1-4 Dec 608 3-4 Mar 618 1-2 May 618 1-2 Jul 608 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 Mar 379 1-2 May 387 Jul 392 3-4 Sep 394 1-2 Dec 400 Mar 409 May 414 1-2 Jul 419 1-4 Sep 413 1-2 Dec 414 1-2 Jul 429 1-2 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 295 1-4 Mar 287 May 287 3-4 Jul 289 3-4 Sep 286 3-4 Dec 277 1-2 Mar 277 1-2 May 277 1-2 Jul 276 Sep 276 Jul 276 Sep 276 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 856 3-4 Jan 870 1-2 Mar 883 1-2 May 897 Jul 907 1-2 Aug 911 3-4 Sep 913 1-4 Nov 918 Jan 929 Mar 936 3-4 May 943 1-4 Jul 952 1-4 Aug 952 3-4 Sep 948 3-4 Nov 947 1-4 Jul 974 1-2 Nov 965 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.14 Jan 29.38 Mar 29.62 May 29.89 Jul 30.15 Aug 30.29 Sep 30.41 Oct 30.48 Dec 30.66 Jan 30.92 Mar 31.20 May 31.45 Jul 31.72 Aug 31.73 Sep 31.83 Oct 31.90 Dec 32.26 Jul 32.26 Oct 32.26 Dec 32.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 313.10 Jan 315.10 Mar 314.60 May 312.90 Jul 313.40 Aug 313.90 Sep 314.00 Oct 313.10 Dec 313.70 Jan 314.70 Mar 316.00 May 316.60 Jul 318.30 Aug 316.70 Sep 316.50 Oct 314.30 Dec 315.20 Jul 318.10 Oct 318.10 Dec 325.10