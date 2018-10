CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 513 Mar 533 1-2 May 545 3-4 Jul 551 3-4 Sep 562 3-4 Dec 577 3-4 Mar 589 1-2 May 596 1-4 Jul 592 1-2 Sep 600 3-4 Dec 610 3-4 Mar 620 May 620 Jul 610 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 370 3-4 Mar 383 May 390 1-4 Jul 395 3-4 Sep 396 3-4 Dec 402 Mar 411 1-4 May 416 3-4 Jul 421 1-4 Sep 415 Dec 415 Jul 429 1-2 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 295 1-4 Mar 287 May 286 1-4 Jul 288 1-4 Sep 286 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 May 276 3-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 863 1-2 Jan 877 3-4 Mar 890 1-2 May 903 3-4 Jul 913 3-4 Aug 918 1-4 Sep 919 1-4 Nov 924 3-4 Jan 935 3-4 Mar 943 3-4 May 950 1-2 Jul 958 3-4 Aug 959 Sep 953 Nov 950 1-4 Jul 977 1-2 Nov 967 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.02 Jan 29.25 Mar 29.49 May 29.76 Jul 30.05 Aug 30.18 Sep 30.32 Oct 30.40 Dec 30.59 Jan 30.86 Mar 31.14 May 31.40 Jul 31.66 Aug 31.67 Sep 31.80 Oct 31.89 Dec 32.19 Jul 32.19 Oct 32.19 Dec 32.24 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 316.30 Jan 318.20 Mar 317.40 May 315.60 Jul 316.00 Aug 316.40 Sep 316.50 Oct 315.50 Dec 316.10 Jan 317.10 Mar 318.40 May 319.10 Jul 320.80 Aug 319.20 Sep 317.90 Oct 315.70 Dec 317.60 Jul 320.50 Oct 320.50 Dec 327.50