CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 523 1-2 Mar 543 1-2 May 554 1-2 Jul 559 1-4 Sep 570 1-4 Dec 585 Mar 596 1-4 May 603 1-2 Jul 600 Sep 607 1-4 Dec 618 Mar 627 1-4 May 627 1-4 Jul 617 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 375 1-4 Mar 387 1-4 May 394 1-4 Jul 399 1-4 Sep 400 1-2 Dec 405 1-4 Mar 414 May 419 1-2 Jul 423 3-4 Sep 417 Dec 416 1-2 Jul 430 3-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 302 1-4 Mar 289 1-2 May 283 3-4 Jul 284 Sep 283 Dec 273 3-4 Mar 273 3-4 May 273 3-4 Jul 272 1-4 Sep 272 1-4 Jul 272 1-4 Sep 272 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 884 3-4 Jan 899 1-4 Mar 911 1-2 May 924 1-4 Jul 934 3-4 Aug 939 1-4 Sep 940 1-2 Nov 945 1-2 Jan 956 1-4 Mar 963 3-4 May 970 1-4 Jul 977 3-4 Aug 978 1-4 Sep 972 1-4 Nov 966 Jul 993 1-4 Nov 974 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.66 Jan 29.88 Mar 30.13 May 30.40 Jul 30.68 Aug 30.83 Sep 30.95 Oct 31.04 Dec 31.22 Jan 31.48 Mar 31.76 May 32.02 Jul 32.30 Aug 32.31 Sep 32.39 Oct 32.47 Dec 32.80 Jul 32.80 Oct 32.80 Dec 32.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 322.30 Jan 324.20 Mar 323.10 May 320.90 Jul 321.20 Aug 321.50 Sep 321.60 Oct 320.70 Dec 321.00 Jan 322.10 Mar 323.40 May 324.10 Jul 325.80 Aug 324.20 Sep 322.90 Oct 320.70 Dec 322.40 Jul 325.30 Oct 325.30 Dec 332.30