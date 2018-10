European Open Results

Monday Lotto Arena Antwerp, Belgium Surface: Hard-Indoor Singles First Round

Vasek Pospisil, Canada, vs. Leonardo Mayer, Argentina, 6-3, 7-5.

Mackenzie McDonald, United States, def. Nicolas Jarry, Chile, 6-1, 7-6 (8).

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 6-4.

Feliciano Lopez, Spain, def. Frances Tiafoe (7), United States, 6-4, 7-6 (5).

Doubles First Round

Robin Haase and Matwe Middelkoop (3), Netherlands, vs. Guido Pella and Diego Schwartzman, Argentina, 6-7 (5), 7-6 (5), 13-11.