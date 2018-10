CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 525 Mar 543 3-4 May 555 1-4 Jul 560 1-4 Sep 571 1-4 Dec 586 3-4 Mar 598 1-4 May 605 Jul 602 Sep 609 1-2 Dec 619 3-4 Mar 629 1-4 May 629 1-4 Jul 617 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 378 1-4 Mar 390 1-4 May 397 1-4 Jul 402 1-4 Sep 403 1-4 Dec 408 Mar 416 1-2 May 421 3-4 Jul 425 1-4 Sep 418 1-2 Dec 418 3-4 Jul 433 3-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 300 1-4 Mar 288 1-2 May 282 1-2 Jul 283 Sep 282 1-4 Dec 273 Mar 273 May 273 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 891 1-2 Jan 905 3-4 Mar 918 May 930 3-4 Jul 941 1-2 Aug 945 3-4 Sep 947 Nov 952 1-4 Jan 961 1-2 Mar 968 3-4 May 975 1-2 Jul 982 1-2 Aug 982 3-4 Sep 976 3-4 Nov 968 3-4 Jul 996 Nov 977 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.76 Jan 30.00 Mar 30.24 May 30.52 Jul 30.79 Aug 30.93 Sep 31.07 Oct 31.14 Dec 31.33 Jan 31.58 Mar 31.86 May 32.13 Jul 32.41 Aug 32.42 Sep 32.51 Oct 32.57 Dec 32.91 Jul 32.91 Oct 32.91 Dec 32.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 327.00 Jan 328.40 Mar 327.30 May 324.80 Jul 325.10 Aug 325.40 Sep 325.50 Oct 324.70 Dec 325.10 Jan 326.10 Mar 327.30 May 328.00 Jul 329.70 Aug 328.30 Sep 326.90 Oct 324.70 Dec 326.50 Jul 329.40 Oct 329.40 Dec 336.40