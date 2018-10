CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 517 1-4 Mar 537 1-2 May 549 1-4 Jul 555 1-2 Sep 567 Dec 583 Mar 595 1-4 May 602 Jul 598 3-4 Sep 606 3-4 Dec 616 3-4 Mar 626 1-2 May 626 1-2 Jul 618 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 3-4 Mar 385 3-4 May 392 3-4 Jul 397 3-4 Sep 399 3-4 Dec 404 1-2 Mar 413 1-2 May 419 Jul 422 3-4 Sep 416 1-4 Dec 417 1-4 Jul 431 3-4 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 288 Mar 278 May 277 Jul 276 1-2 Sep 278 1-4 Dec 269 Mar 269 May 269 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 Jul 267 1-2 Sep 267 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 867 1-2 Jan 881 3-4 Mar 894 1-2 May 907 3-4 Jul 919 1-4 Aug 923 3-4 Sep 925 3-4 Nov 932 1-4 Jan 943 3-4 Mar 951 1-2 May 957 1-2 Jul 963 3-4 Aug 964 Sep 958 Nov 952 1-4 Jul 979 1-2 Nov 960 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.39 Jan 29.63 Mar 29.89 May 30.17 Jul 30.46 Aug 30.60 Sep 30.73 Oct 30.80 Dec 30.99 Jan 31.24 Mar 31.53 May 31.79 Jul 32.07 Aug 32.08 Sep 32.18 Oct 32.25 Dec 32.59 Jul 32.59 Oct 32.59 Dec 32.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 312.50 Dec 316.90 Jan 318.00 Mar 317.20 May 315.20 Jul 316.10 Aug 316.50 Sep 316.80 Oct 315.80 Dec 316.20 Jan 317.10 Mar 318.40 May 319.00 Jul 320.70 Aug 319.10 Sep 317.80 Oct 315.60 Dec 317.50 Jul 320.40 Oct 320.40 Dec 327.40