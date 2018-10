BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2177 Up 54 Dec 2110 2164 2110 2160 Up 63 Jan 2177 Up 54 Mar 2133 2181 2133 2177 Up 54 May 2149 2191 2148 2189 Up 52 Jul 2159 2201 2159 2199 Up 53 Sep 2169 2211 2169 2210 Up 52 Dec 2185 2233 2185 2228 Up 53 Mar 2198 2241 2198 2241 Up 53 May 2221 2248 2207 2248 Up 53 Jul 2219 2258 2219 2258 Up 53 Sep 2246 2267 2246 2267 Up 53