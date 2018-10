CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 508 Mar 529 1-4 May 541 1-2 Jul 548 Sep 560 Dec 576 1-4 Mar 588 1-2 May 595 1-4 Jul 590 3-4 Sep 598 1-2 Dec 609 3-4 Mar 619 May 619 Jul 610 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 369 1-4 Mar 381 1-4 May 388 1-2 Jul 394 Sep 397 Dec 402 1-4 Mar 411 May 416 1-2 Jul 420 1-2 Sep 414 1-2 Dec 416 Jul 429 3-4 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 286 1-2 Mar 277 1-4 May 276 1-4 Jul 275 3-4 Sep 277 1-2 Dec 268 1-4 Mar 268 1-4 May 268 1-4 Jul 266 3-4 Sep 266 3-4 Jul 266 3-4 Sep 266 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 858 1-4 Jan 872 1-2 Mar 885 May 898 1-2 Jul 910 1-4 Aug 914 3-4 Sep 917 3-4 Nov 925 Jan 936 3-4 Mar 944 1-2 May 950 1-2 Jul 958 Aug 958 1-4 Sep 952 1-4 Nov 947 1-2 Jul 974 3-4 Nov 955 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 28.73 Dec 29.02 Jan 29.26 Mar 29.52 May 29.80 Jul 30.09 Aug 30.23 Sep 30.38 Oct 30.45 Dec 30.64 Jan 30.89 Mar 31.18 May 31.44 Jul 31.72 Aug 31.74 Sep 31.84 Oct 31.92 Dec 32.24 Jul 32.24 Oct 32.24 Dec 32.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 312.80 Dec 316.80 Jan 317.50 Mar 316.50 May 314.20 Jul 314.90 Aug 315.30 Sep 315.60 Oct 314.50 Dec 314.70 Jan 315.70 Mar 317.00 May 317.70 Jul 319.30 Aug 317.70 Sep 316.70 Oct 314.50 Dec 316.10 Jul 319.00 Oct 319.00 Dec 326.00