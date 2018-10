CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 514 Mar 534 May 544 1-4 Jul 549 1-2 Sep 562 1-2 Dec 579 3-4 Mar 592 1-4 May 599 Jul 595 3-4 Sep 603 3-4 Dec 614 Mar 620 3-4 May 620 3-4 Jul 612 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 1-2 Mar 378 1-2 May 385 1-4 Jul 390 3-4 Sep 394 Dec 399 3-4 Mar 409 May 415 Jul 418 1-2 Sep 412 1-4 Dec 413 1-2 Jul 429 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 282 1-4 Mar 275 May 271 Jul 271 1-4 Sep 273 1-2 Dec 264 1-4 Mar 264 1-4 May 264 1-4 Jul 262 3-4 Sep 262 3-4 Jul 262 3-4 Sep 262 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 869 3-4 Jan 883 Mar 894 3-4 May 907 3-4 Jul 918 3-4 Aug 923 1-4 Sep 926 Nov 934 Jan 945 Mar 952 May 959 1-4 Jul 967 1-4 Aug 967 3-4 Sep 961 3-4 Nov 955 Jul 982 1-4 Nov 963 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.33 Dec 29.64 Jan 29.85 Mar 30.11 May 30.38 Jul 30.67 Aug 30.79 Sep 30.93 Oct 30.99 Dec 31.19 Jan 31.45 Mar 31.74 May 31.99 Jul 32.23 Aug 32.24 Sep 32.33 Oct 32.47 Dec 32.76 Jul 32.76 Oct 32.76 Dec 32.81 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 314.20 Dec 318.50 Jan 318.70 Mar 317.30 May 315.00 Jul 316.40 Aug 317.00 Sep 317.30 Oct 316.50 Dec 316.70 Jan 317.90 Mar 319.10 May 319.80 Jul 321.40 Aug 320.20 Sep 318.50 Oct 316.30 Dec 318.20 Jul 321.10 Oct 321.10 Dec 328.10