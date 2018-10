NATIONAL LEAGUE Milwaukee 100 102 002—6 12 0 Colorado 000 000 000—0 4 0

Miley, Knebel (5), Soria (6), Burnes (7), Jeffress (9), Hader (9) and Kratz; Marquez, Oberg (6), Ottavino (7), Oh (8), Davis (9), Rusin (9) and Wolters, Iannetta. W_Burnes 1-0. L_Marquez 0-1. HRs_Milwaukee, Arcia (3), Broxton (4), Aguilar (35).