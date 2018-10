Sunday Musashino Forest Sport Plaza Tokyo Surface: Hard-Outdoor Singles Final

Daniil Medvedev, Russia, def. Kei Nishikori (3), Japan, 6-2, 6-4.

Doubles Final

Ben McLachlan, Japan, and Jan-Lennard Struff (4), Germany, def. Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (3), New Zealand, 6-4, 7-5.