SALTA, Argentina (AP) — Australia beat Argentina 45-34 on Saturday in the final round of the Rugby Championship at Estadio Padre Ernesto Martearena stadium.

___

Australia 45 (Dane Haylett-Petty 2, Michael Hooper, Israel Folau, Izack Rodda, David Pocock tries; Bernard Foley 6 conversions, penalty); Argentina 34 (Santiago Gonzalez Iglesias, Matias Orlando, Emiliano Boffelli, Pablo Matera tries; Nicolas Sanchez 3, Iglesias conversions; Iglesias 2 penalties). HT: 7-31.