CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 521 Mar 540 1-4 May 550 1-4 Jul 555 1-2 Sep 568 1-2 Dec 585 1-2 Mar 597 1-2 May 604 Jul 600 1-2 Sep 608 Dec 617 3-4 Mar 624 1-4 May 624 1-4 Jul 615 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 368 1-4 Mar 380 May 387 Jul 392 1-4 Sep 395 1-2 Dec 400 1-2 Mar 409 3-4 May 415 1-2 Jul 419 Sep 412 1-2 Dec 413 1-2 Jul 428 3-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 287 Mar 279 May 273 1-4 Jul 273 Sep 275 1-4 Dec 266 Mar 266 May 266 Jul 264 1-2 Sep 264 1-2 Jul 264 1-2 Sep 264 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 869 Jan 882 1-2 Mar 894 1-4 May 907 1-2 Jul 919 Aug 923 1-4 Sep 926 1-4 Nov 935 1-4 Jan 946 1-2 Mar 953 3-4 May 961 Jul 969 Aug 969 1-4 Sep 963 1-4 Nov 956 Jul 983 1-4 Nov 964 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.08 Dec 29.41 Jan 29.64 Mar 29.90 May 30.18 Jul 30.46 Aug 30.60 Sep 30.74 Oct 30.81 Dec 30.98 Jan 31.25 Mar 31.55 May 31.81 Jul 32.03 Aug 32.05 Sep 32.18 Oct 32.27 Dec 32.55 Jul 32.55 Oct 32.55 Dec 32.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 315.60 Dec 319.60 Jan 319.60 Mar 318.30 May 316.30 Jul 317.70 Aug 318.50 Sep 318.80 Oct 318.00 Dec 318.50 Jan 319.70 Mar 320.90 May 321.70 Jul 323.50 Aug 322.50 Sep 320.70 Oct 318.50 Dec 320.40 Jul 323.30 Oct 323.30 Dec 330.30