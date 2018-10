China Open Results

Friday The National Tennis Center Beijing Surface: Hard-Outdoor Singles Men Quarterfinals

Fabio Fognini (4), Italy, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-4, 6-4.

Juan Martin del Potro (1), Argentina, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-3, 6-0.

Kyle Edmund (5), Britain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 7-6 (4).

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Malek Jaziri, Tunisia, 6-2. 6-2.

Women Quarterfinals

Naomi Osaka (8), Japan, def. Zhang Shuai, China, 3-6, 6-4, 7-5.

Anastasija Sevastova, Latvia, def. Dominika Cibulkova, Czech Republic, 6-3, 7-6 (5).

Caroline Wozniacki (2), Denmark, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-2, 6-2.

Wang Qiang, China, def. Aryna Sabalenka, Belarus, 7-5, 7-5.

Doubles Men Quarterfinals

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, 5-7, 7-6 (4), 14-12.

Women Quarterfinals

Elise Mertens, Belgium, and Demi Schuurs (4), Netherlands, def. Nicole Melichar, United States, and Kveta Peschke (5), Czech Republic, 6-2, 3-6, 10-8.

Andrea Sestini Hlavackova and Barbora Strycova (2), Czech Republic, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (6), Spain, 6-3, 6-0.