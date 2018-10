CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 518 Mar 536 3-4 May 547 1-2 Jul 553 3-4 Sep 566 3-4 Dec 583 3-4 Mar 595 3-4 May 602 3-4 Jul 599 Sep 606 1-4 Dec 616 1-2 Mar 623 1-2 May 623 1-2 Jul 615 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 1-2 Mar 379 1-4 May 386 1-2 Jul 391 3-4 Sep 395 Dec 400 1-4 Mar 409 1-4 May 415 1-2 Jul 419 Sep 412 3-4 Dec 413 3-4 Jul 429 1-4 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 288 Mar 280 1-4 May 277 Jul 276 3-4 Sep 279 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 May 269 3-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 859 1-4 Jan 873 Mar 886 May 899 1-2 Jul 911 Aug 915 3-4 Sep 919 Nov 927 Jan 938 Mar 944 3-4 May 952 Jul 960 Aug 960 1-2 Sep 954 1-2 Nov 949 3-4 Jul 977 Nov 958 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.28 Dec 29.61 Jan 29.85 Mar 30.11 May 30.38 Jul 30.65 Aug 30.80 Sep 30.91 Oct 30.96 Dec 31.13 Jan 31.41 Mar 31.70 May 31.97 Jul 32.20 Aug 32.22 Sep 32.33 Oct 32.42 Dec 32.69 Jul 32.69 Oct 32.69 Dec 32.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 308.40 Dec 312.20 Jan 312.90 Mar 311.60 May 310.40 Jul 312.00 Aug 313.00 Sep 313.60 Oct 313.00 Dec 313.70 Jan 314.80 Mar 315.80 May 316.30 Jul 317.80 Aug 317.30 Sep 316.30 Oct 314.10 Dec 316.00 Jul 318.90 Oct 318.90 Dec 325.90