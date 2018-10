AMERICAN LEAGUE Oakland 000 000 020—2 5 0 New York 200 004 01x—7 7 1

Hendriks, Trivino (2), Kelley (5), Rodney (6), Familia (8) and Lucroy; Severino, Betances (5), Robertson (7), Britton (8), A.Chapman (9) and Sanchez. W_Betances 1-0. L_Hendriks 0-1. HRs_Oakland, Davis (48). New York, Judge (27), Stanton (38).