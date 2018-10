BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2019 Down 67 Dec 2041 Down 56 Dec 2090 2096 2014 2019 Down 67 Jan 2041 Down 56 Mar 2103 2109 2036 2041 Down 56 May 2119 2122 2053 2057 Down 53 Jul 2138 2138 2072 2077 Down 52 Sep 2138 2147 2091 2095 Down 52 Dec 2166 2167 2112 2117 Down 50 Mar 2134 2137 2132 2132 Down 49 May 2146 2146 2140 2140 Down 49 Jul 2154 Down 49 Sep 2163 Down 56