NATIONAL LEAGUE Colorado 100 000 000 000 1—2 11 1 Chicago 000 000 010 000 0—1 6 0

(13 innings)

Freeland, Ottavino (7), Davis (8), Oh (10), Rusin (11), Oberg (12) and Iannetta, Butera, Wolters; Lester, Chavez (7), Rosario (8), Cishek (8), Strop (9), Hamels (10), Wilson (12), Hendricks (12), De La Rosa (13) and Contreras. W_Oberg 1-0. L_Hendricks 0-1.