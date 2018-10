CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 519 1-4 Mar 538 May 549 Jul 554 1-2 Sep 567 Dec 583 1-2 Mar 595 May 601 Jul 595 3-4 Sep 603 Dec 613 1-2 Mar 620 1-2 May 620 1-2 Jul 612 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 1-2 Mar 379 1-2 May 387 1-4 Jul 392 1-2 Sep 395 3-4 Dec 400 1-2 Mar 409 1-2 May 415 1-2 Jul 419 Sep 413 Dec 414 1-2 Jul 430 3-4 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 273 Mar 270 1-4 May 271 Jul 272 3-4 Sep 275 1-2 Dec 266 1-4 Mar 266 1-4 May 266 1-4 Jul 264 3-4 Sep 264 3-4 Jul 264 3-4 Sep 264 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 866 Jan 880 Mar 892 1-4 May 905 1-4 Jul 916 1-4 Aug 920 1-2 Sep 923 1-2 Nov 932 Jan 942 1-2 Mar 948 3-4 May 955 Jul 963 Aug 963 1-2 Sep 957 1-2 Nov 952 1-2 Jul 979 3-4 Nov 960 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.36 Dec 29.66 Jan 29.90 Mar 30.16 May 30.44 Jul 30.73 Aug 30.87 Sep 30.99 Oct 31.05 Dec 31.24 Jan 31.50 Mar 31.79 May 32.09 Jul 32.33 Aug 32.46 Sep 32.55 Oct 32.60 Dec 32.83 Jul 32.83 Oct 32.83 Dec 32.88 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 311.20 Dec 315.10 Jan 315.50 Mar 314.40 May 313.00 Jul 314.50 Aug 315.40 Sep 315.90 Oct 315.20 Dec 315.80 Jan 316.80 Mar 317.70 May 318.20 Jul 319.50 Aug 318.20 Sep 317.40 Oct 315.20 Dec 317.30 Jul 320.20 Oct 320.20 Dec 327.20