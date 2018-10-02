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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/10/02 04:29
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 147 574 118 187 .326
Gennett Cin 154 584 86 181 .310
FFreeman Atl 162 618 94 191 .309
Rendon Was 136 529 88 163 .308
Cain Mil 141 539 90 166 .308
Zobrist ChC 139 455 67 139 .305
Martinez StL 152 534 64 163 .305
Dickerson Pit 135 504 65 151 .300
Markakis Atl 162 623 78 185 .297
Arenado Col 155 586 103 174 .297
Home Runs

Arenado, Colorado, 37; Story, Colorado, 36; Yelich, Milwaukee, 36; Carpenter, St. Louis, 36; Aguilar, Milwaukee, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Muncy, Los Angeles, 34; JBaez, Chicago, 34; Suarez, Cincinnati, 34.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 110; Arenado, Colorado, 109; Aguilar, Milwaukee, 108; Story, Colorado, 107; Suarez, Cincinnati, 104; Rizzo, Chicago, 101; Harper, Washington, 100; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 96.

Pitching

Mikolas, St. Louis, 18-4; Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Nola, Philadelphia, 17-6; Freeland, Colorado, 17-7; Chacin, Milwaukee, 15-8; Godley, Arizona, 15-11; Greinke, Arizona, 15-11; 3 tied at 14-10.