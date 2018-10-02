|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Yelich Mil
|147
|574
|118
|187
|.326
|Gennett Cin
|154
|584
|86
|181
|.310
|FFreeman Atl
|162
|618
|94
|191
|.309
|Rendon Was
|136
|529
|88
|163
|.308
|Cain Mil
|141
|539
|90
|166
|.308
|Zobrist ChC
|139
|455
|67
|139
|.305
|Martinez StL
|152
|534
|64
|163
|.305
|Dickerson Pit
|135
|504
|65
|151
|.300
|Markakis Atl
|162
|623
|78
|185
|.297
|Arenado Col
|155
|586
|103
|174
|.297
|Home Runs
Arenado, Colorado, 37; Story, Colorado, 36; Yelich, Milwaukee, 36; Carpenter, St. Louis, 36; Aguilar, Milwaukee, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Muncy, Los Angeles, 34; JBaez, Chicago, 34; Suarez, Cincinnati, 34.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 110; Arenado, Colorado, 109; Aguilar, Milwaukee, 108; Story, Colorado, 107; Suarez, Cincinnati, 104; Rizzo, Chicago, 101; Harper, Washington, 100; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 96.
|Pitching
Mikolas, St. Louis, 18-4; Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Nola, Philadelphia, 17-6; Freeland, Colorado, 17-7; Chacin, Milwaukee, 15-8; Godley, Arizona, 15-11; Greinke, Arizona, 15-11; 3 tied at 14-10.